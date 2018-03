Une ado disparue en Outaouais

La Sûreté du Québec (SQ) demande l'aide du public pour retrouver Anna Paquette, 14 ans, de Mansfield-et-Pontefract dans l'Outaouais.

L'adolescente a été vue pour la dernière fois devant un commerce de Fort-Coulonge, samedi le 10 mars 2018 vers 15h.

Elle se déplace à pied ou en véhicule selon la SQ. Elle pourrait se trouver dans la région de Gatineau ou encore dans la région d'Ottawa et Pembroke en Ontario.

La police rapporte que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Anna Paquette mesure 1,75 m (5 pieds 9 pouces) et pèse 45kg (100 lb), elle a les cheveux blonds et les yeux bruns et s'exprime en anglais.

La dernière fois qu'elle a été vue, elle portait un manteau noir de marque Columbia, des bottes noires hautes en cuir et un pantalon de style «legging» gris.

La police demande à toute personne qui apercevrait Anna Paquette de communiquer avec le 911.

Par ailleurs, il est possible de transmettre des informations à son sujet de façon confidentielle, en communiquant à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.