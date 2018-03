Les Québécois n'en ont pas fini avec la neige

Les Québécois devront encore pelleter dans les prochains jours, si l’on en croit les prévisions des météorologistes. En effet, une autre bordée de neige est attendue sur certaines régions de la province au cours des prochaines heures.

Une dépression qui passe en ce moment aux États-Unis se répercutera sur le Québec dans les prochaines heures.



Le météorologue d'Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin, confirme que les régions étant les plus près de la Côte est américaine y goûteront davantage, dont l’Estrie et la Beauce. Cela dit, même Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent et la gaspésie Gaspésie pourraient recevoir de bonnes quantité de neige, soit entre 15 à 30 centimètres.

À Montréal, les précipitations vont commencer à s'accumuler en fin de journée, mardi.

Les citoyens de la grande région de Montréal devraient se réveiller mercredi avec un épais tapis blanc. Au terme de la journée de mercredi, près de 15 centimètres devraient être tombés.