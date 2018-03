La tempête frappe au Québec, le déneigement fait rager à Montréal

MONTRÉAL - Une tempête hivernale a commencé à affecter plusieurs régions de l'est du Québec et des Maritimes, provoquant des pannes d'électricité, des problèmes de transport et des fermetures d'écoles.

Même si on ne parle pas de conditions de tempête à Montréal et en région, c'est le déneigement qui a fait défaut; les conditions routièrers demeurent difficiles avec plusieurs sorties de route à déplorer.

20 à 40 cm en Gaspésie

Des accumulations de neige de 20 à 40 centimètres sont notamment attendues d'ici mercredi soir en Gaspésie et au Nouveau-Brunswick.

La neige et les vents forts ont forcé la fermeture de portions de route dans la région Chaudière-Appalaches.

Des dizaines de milliers de clients ont été privés de courant en Nouvelle-Écosse où la neige mouillée et les vents ont contribué à endommager le réseau électrique.

Plusieurs vols ont été retardés ou annulés à l'aéroport Stanfield qui dessert la région d'Halifax.

L'Île-du-Prince-Édouard n'a pas été épargnée, alors que des écoles ont été fermées, que des pannes de courant étaient signalées, et que la circulation routière se faisait au ralenti à plusieurs endroits.