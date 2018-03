La police cherche un homme pour une série de vols qualifiés

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le Service de police de la Ville de Québec et le Service de police de St-Jérôme, demande l’aide de la population afin de localiser Guillaume Léveillé, un individu de 32 ans, qui est considéré comme le principal suspect d’une série de vols qualifiés perpétrés au cours des dernières semaines dans plusieurs régions du Québec.

Guillaume Léveillé, qui mesure 1m75 (5 pieds 9 pouces), pèse 64 kg (140 lb) et a les cheveux et les yeux bruns, réside à St-Jérôme et fait l’objet d’un mandat d’arrestation.

Selon les informations obtenues en cours d’enquête, il se trouverait présentement dans cette localité. Il pourrait également être accompagné d’une femme, du même âge, ayant des cheveux longs teints de couleur rouge.

L'homme pourrait être armé, alors si vous l'apercevez, ne tentez surtout pas d'entrer en contact avec lui et composez immédiatement le 911.

Toute information pouvant permettre de localiser cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.