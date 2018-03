Le président de la Commission des droits de la personne suspecté d'agression sexuelle

Le président intérimaire de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) aurait fait l'objet d'une enquête policière en 2007 pour agression sexuelle sur un mineur.

C’est ce que La Presse a révélé ce matin.



Le gouvernement ignorait cette information au moment de nommer Camil Picard à son poste.

Ce dernier aurait commis ces gestes dans les années 80, alors qu'il était à la tête d'un centre jeunesse en Montérégie.

«Le plaignant, Yvan Côté, affirmait avoir été forcé d'avoir des relations sexuelles, allant de la masturbation à la sodomie», peut-on lire dans l’article du quotidien.

M. Côté est mort en 2012 à l'âge de 45 ans. Or, il avait conservé plusieurs documents judiciaires et des éléments du dossier d'enquête du Service de police de la Ville de Québec, dont l'entente liée à une quittance de 50 000 $ et sa déclaration solennelle écrite faite aux enquêteurs.



Camil Picard aurait versé 50 000 dollars à l'homme qui l'accusait de viol dans le cadre d'un règlement au civil. Il n'a jamais été accusé au criminel.



Camil Picard nie catégoriquement ces allégations. Il a d'ailleurs envoyé une mise en demeure à La Presse, mercredi.

Camil Picard a été nommé vice-président responsable du mandat jeunesse de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en 2013. Avant sa nomination, il était directeur général du Centre jeunesse de la Montérégie, poste qu’il occupait depuis 11 ans.