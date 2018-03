Arrestation de l'ancien maire de Terrebonne par l'UPAC: «C’est une partie d’intimidation»

Jeudi matin, l’ancien maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille, a fait l’objet d’un mandat d’arrestation de l’UPAC, ce qui a déplu à son avocat, Me Daniel Rock.

Dans le cadre d’une enquête de corruption à la ville de Terrebonne, l'Unité permanente anticorruption (UPAC) a procédé à l'arrestation de cinq personnes, jeudi matin.

Parmi les personnes arrêtées, on retrouve l’ancien maire de la municipalité, Jean-Marc Robitaille. Mais au moment de la frappe policière, M. Robitaille se trouvait à son chalet de Saint-Jean-de-Matha, ce qui a motivé l’UPAC à lancer un mandat d’arrestation contre lui.

Or, l’avocat de M. Robitaille prétend que l’UPAC savait très bien où son client se trouvait et que le mandat d’arrestation était une forme d’intimidation.

«Ils sont allés pour exécuter le mandat à son domicile et sa femme leur a dit qu’il était au chalet. C’était vraiment surréaliste. J’ai même entendu qu’il était en fuite. C’est une partie d’intimidation. On est dans une société de droit. Si on veut être dans une société de spectacle, ça, c’est un autre domaine», a-t-il dit en entrevue avec Paul Houde.