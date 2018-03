Doit-on interdire la nudité dans les vestiaires des piscines publiques?

De plus en plus de baigneurs qui pratiquent leur activité favorite dans les piscines publiques du Québec veulent pouvoir se changer dans des vestiaires unisexes.

C’est un article du Soleil qui a d’abord rapporté la nouvelle.

En entrevue avec Bernard Drainville, mardi après-midi, Lucie Roy, présidente de l’Association des responsables aquatiques du Québec, a confirmé que les baigneurs de tous âges préféreraient se dévêtir dans des vestiaires où la nudité n’est pas permise.

«Actuellement il y a une tendance qui est très pudique au Québec. Il y a une tendance où les enfants ne doivent pas être en contact avec des corps nus, on le sent, il y a cette sensibilité qui s’installe chez les jeunes familles et chez les jeunes adultes. Et ça se passe à la grandeur du Québec.»