Stormy Daniels révèle avoir reçu des menaces si elle parlait de sa relation avec Donald Trump

Menacée d’être poursuivie à la hauteur d’un million de dollars chaque fois qu’elle parle de sa relation avec Donald Trump, l’actrice porno Stormy Daniels a brisé le silence, dimanche soir.

Interviewée dimanche soir par Anderson Cooper lors de l’émission phare de CBS «60 minutes», Stormy Daniels a indiqué qu’elle aurait préféré ne jamais avoir à discuter de sa relation avec Donald Trump en 2006.

«J’étais contente de demeurer silencieuse, je ne voulais pas que ma fille et ma famille soient exposées à tout ce qui se passe maintenant. Mais alors que tout le monde me traite de menteuse, je voulais me défendre», a-t-elle affirmé pour expliquer pourquoi elle brisait le silence et courait le risque d'être poursuivie d'une somme d'un million de dollars chaque fois qu'elle enfreint son entente légale avec le clan Trump.

Une seule relation

Stormy Daniels a raconté comment elle avait fait la connaissance de Donald Trump, alors à la tête de l’émission Celebrity Apprentice, en 2006.

Lors d’un tournoi de golf, Donald Trump a invité la femme alors âgée de 27 ans à souper avec lui. Comme il ne parlait que de lui, elle l’a confronté et il a d’abord semblé surpris par cet affront.

Mais selon madame Daniels, Donald Trump se serait pris d’affection pour elle lui disant qu’elle «était spéciale, intelligente et qu’elle lui faisait penser à sa fille Ivanka.»

Il lui aurait même proposé de participer à son émission Celebrity Apprentice.

Ils n’ont eu qu’une seule relation sexuelle consentante.

«Je n'étais pas une victime, c'était consensuel. Quant à son épouse, Melania, il m'a dit de ne pas m'en préoccuper qu'ils faisaient chambre à part.»

Par la suite, malgré l’intérêt de Donald Trump, Stormy Daniels n’a plus jamais accepté ses avances sexuelles. M. Trump a continué de lui téléphoner, mais sans succès.

Menacée par un inconnu

En 2011, Stormy Daniels reçoit de nombreuses offres monétaires de magazines américains pour raconter son aventure avec Donald Trump. Elle affirme avoir hésité, mais elle a accepté une offre de 15 000 dollars. Mais son entrevue ne s'est jamais retrouvée dans la magazine puisque l'avocat de Donald Trump aurait menacé la direction du magazine de les poursuivre.

«Quelques mois plus tard, alors que je me trouvais en face d'un centre d'entraînement à Las Vegas avec ma fillette, un homme que je ne connaissais pas m'a abordée et m'a dit de laisser tomber cette histoire avec Trump sinon, ''ce serait dommage pour cette belle petite fille que quelque chose arrive à sa mère'', m'a-t-il dit en faisant évidemment référence à ma fillette qui était à mes côtés à ce moment.»

Madame Daniels affirme qu'elle se souviendra toujours de cet homme qui lui a fait une peur incroyable ce jour-là et qu'elle serait en mesure de l'identifier si elle le voyait à nouveau.

Payée pour garder le silence

Onze jours avant l'élection présidentielle de 2016, de nombreux magazines ont approché Stormy Daniels pour qu'elle raconte son histoire. Mais elle affirme avoir accepté un paiement de 130 000 $ - une somme moins importante que ce que des magazines lui offraient - pour garder le silence.

«Je croyais faire la bonne chose. Je ne voulais pas ''embrasser et raconter''. J'ai refusé de larges sommes d'argent. Aussi, ils peuvent rendre votre vie misérable», a-t-elle dit en parlant du clan Trump pour expliquer qu'elle avait accepter de garder le silence en échange d'argent.

Trump dément ses allégations

Donald Trump et ses avocats ont toujours démenti les allégations de Stormy Daniels.