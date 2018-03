Une entreprise montréalaise de remorquage dans la mire de la police

Une enquête policière d'envergure lève le voile sur les pratiques fort douteuses d'une entreprise de remorquage à Montréal.



Un agent double avait même infiltré l'entreprise Remorquage Taxi Montréal (RTM) qui desservait notamment les stationnements de palais de justice, d’hôpitaux, et de CLSC.



La Presse fait état de ses méthodes, telle que des remorquages illégaux, des factures gonflées et de l'intimidation.



Le patron de l'entreprise, Alain Thériault et 17 autres personnes ont été arrêtés et accusés de complot, vol, fraude et extorsion en juin 2016.

De nombreuses personnes avaient déposé des plaintes à la police à l’endroit de la compagnie.