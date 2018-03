RETROUVÉ: Fugue inquiétante pour un jeune de 12 ans

Le Service de police de Laval est à la recherche de Maverick Rioux.

Le garçon de 12 ans a été vu pour la dernière fois à son domicile, tôt mardi. Le jeune pourrait se déplacer en transport en commun.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité, car il aurait tenu des propos inquiétants.

Plusieurs recherches sont présentement en cours.

Voici sa description physique:

- Jeune garçon de race blanche, parle français

- Il mesure 1m 52 (5pi) et pèse 42 kg (93 lb)

- Il a les cheveux châtains et les yeux bruns

- Il portait un manteau de style armé, de couleur vert et des souliers Adidas noirs.

Toute information permettant de retracer ce jeune garçon sera traitée, confidentiellement, par le biais de la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou par le 911 en mentionnant le dossier LVL 180327 024.