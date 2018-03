«Ce n’est pas humain» - Bernard Wenga

Âgé de 24 ans, Rick Modi a écopé d’une peine d’un an de prison après avoir heurté mortellement avec sa voiture Dominique Wenga, un enfant de deux ans et demi.

Samedi, le 27 mai dernier au matin, alors que la famille Wenga se trouve dans leur cour arrière, à Saint-Constant, sur la Rive-Sud de Montréal, le plus jeune, Dominique Wenga, échappe à l’attention de sa mère.

Le bambin de deux ans et demi se dirige vers la rue peu passante et est heurté mortellement par Rick Modi qui quittait son domicile pour aller jouer au hockey. Le jeune adulte ne s’est pas arrêté sur les lieux de l'accident.

«Tout le monde du voisinage a entendu le choc. Sur le coup, on s’est précipité sur l’enfant et on a remarqué que c’était une voiture noire. Tout le monde est horrifié, on appelle le 911. Les blessures sont profondes, le sang coule. Il n’a eu aucune chance», a raconté le père de Dominique, Bernard Wenga, en entrevue avec Bernard Drainville.

À la suite de cet accident mortel, les parents endeuillés n’ont jamais pensé que la voiture pouvait appartenir à quelqu’un du quartier puisqu’il s’agit d’un cul-de-sac.

«Comme c’est sûrement un étranger qui ne connaît pas les voisins, la fuite, c’est normal. Mais quand je me suis rendu compte que c’était mon voisin, je ne juge pas la personne, mais je dis tout simplement que ce n’est pas humain. Après l’accident, il est allé jouer au hockey avec ses amis.»

Il nie

Rick Modi a d’abord nié qu’il avait emprunté la rue pour se rendre à son match de hockey. Pourtant, l’enquête policière a prouvé qu’il avait tenté de masquer les impacts de la collision sur sa voiture.

«Il n’a manifesté aucun remords. Malheureusement, ce jour-là, il a démontré qu’il n’a pas été sécuritaire au volant de sa voiture. S’il avait conduit à 20km/heure, Dominique ne serait pas mort», a affirmé M. Wenga.

Lundi, Rick Modi a reçu une sentence d’un an de prison pour délit de fuite. La famille Wenga aurait aimé qu’il soit également accusé de conduite dangereuse, mais les preuves ne le permettaient pas.

Face à la douloureuse réalité d'avoir perdu son fils Dominique, M. Wenga souhaite maintenant qu'en racontant son histoire, il puisse sensibiliser les conducteurs à faire preuve de plus de prudence lorsqu'ils circulent dans des quartiers où les familles sont omniprésentes.