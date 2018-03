Les victimes de deux agresseurs recherchées

Les enquêteurs de la Régie intermunicipale de police Roussillon, en collaboration avec la Sûreté du Québec, ont lancé un appel au public afin d'identifier des victimes potentielles de deux hommes accusés de crimes à caractère sexuel sur des mineurs.

Âgés respectivement de 81 ans et 75 ans, René Poirier et Roger Legault font face à des accusations d'attentats à la pudeur et de grossières indécences.

Ils ont comparu, lundi, au Palais de justice de Longueuil, selon des articles de l'ancien Code criminel, puisque les faits remontent aux années 1970 et 1980, dans le secteur de Delson, sur la rive-sud de Montréal.

Déjà deux victimes présumées ont été identifiées, mais les enquêteurs sont persuadés qu'il pourrait y en avoir d'autres.

Les accusés ont été libérés pendant la durée des procédures, mais ils doivent se conformer à plusieurs conditions, dont celle de ne pas se trouver dans des parcs ou des lieux publics où ils sont susceptibles d'être en contact avec des enfants.

Voici la photo des deux individus: