Alexandre Bissonnette change d'avis et plaide coupable

« Ma préoccupation est la suivante... J'ai un plaidoyer qui est enregistré dans les circonstances que vous connaissez, et je veux m'assurer de la validité totale de ce plaidoyer. Et je veux surtout éviter que quiconque puisse éventuellement remettre en cause la validité de ce qui se passe ici aujourd'hui. Ce qui pourrait, si évidemment des représentations en ce sens trouvaient écho à la Cour d'appel, générer de nouvelles procédures et entraîner à nouveau les familles des victimes dans une période d'attente et d'expectative très inconfortable, et générer pour la famille et pour monsieur Bissonnette aussi pareil expectative et attente non seulement inconfortable, angoissante, comme pour les familles des victimes d'ailleurs. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle avant d'entériner ces plaidoyers-là aujourd'hui, et avant de permettre aux médias de faire état de ce qui vient de se passer, je vais vouloir avoir une confirmation médicale que monsieur était tout à fait apte à me formuler ses plaidoyers aujourd'hui. Et lorsque j’entérinerai ses plaidoyers on lèvera le «publication ban», mais pour l'instant, je veux absolument m'assurer, et c'est dans l'intérêt de toutes les parties qu'il ne subsiste aucun doute sur cette volonté, et je le dis d'emblée, qui m'apparaît réelle de monsieur Bissonnette de vouloir disposer du dossier. »