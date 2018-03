«Je ne suis ni un terroriste ni un islamophobe» -Alexandre Bissonnette

Monsieur le juge, en cet instant que je suis libre de vider mon cœur et mon esprit. J’aimerais vous dire à vous M. le juge et à tous: à chaque minute de mon existence je regrette amèrement ce que j’ai fait, les vies que j’ai détruites, la peine et la douleur immense que j’ai causées à tant de personnes, sans oublier les membres de ma propre famille.