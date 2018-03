«Les familles ne sont pas encore guéries» - Boufeldja Benabdallah

Alexandre Bissonnette a évité la tenue d'un procès en plaidant coupable pour la tuerie survenue au Centre culturel islamique de Québec en janvier 2017, mais la communauté musulmane de Québec n'est pas encore prête à tourner la page.

L'homme de 28 ans a été déclaré coupable mercredi des 12 chefs d'accusation portés contre lui pour la tuerie survenue à la Grande Mosquée de Québec le 29 janvier 2017: six chefs de meurtre au premier degré et six chefs de tentative de meurtre.

Les six veuves des hommes abattus ce jour-là étaient dans la salle de cour où le juge François Huot a déclaré Alexandre Bissonnette coupable, mercredi. Elles étaient accompagnées de nombreux membres de la communauté musulmane de la ville.

L'un d'entre eux, Boufeldja Benabdallah, l'actuel président du Centre culturel islamique de Québec, où se trouve la mosquée qui a été le théâtre de l'attentat, a réagi au micro de Paul Houde.

«Ça a été une très grande surprise, mais en même temps un soulagement sachant qu'il n'y aura pas de long procès. On n'aura pas à rentrer le couteau dans la plaie.»

M. Benabdallah rappelle toutefois que le deuil n'est pas terminé.

«Il faut attendre que la sentence soit prononcée, a-t-il reconnu. Il y a d'autres démarches. La première phase est passée, celle de la reconnaissance de son acte criminel. Il faut attendre la sentence. Les familles ne sont pas encore guéries.»