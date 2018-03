Le héros de la Grande Mosquée espère que le deuil sera désormais moins difficile

La dernière fois qu'Aymen Derbali avait vu Alexandre Bissonnette, le tireur de la Grande Mosquée de Québec pointait une arme en direction de sa tête. Après que le présumé forcené ait choisi de plaider coupable à six chefs d'accusation de meurtre, notamment, M. Derbali s'est dit content de sa décision.

Les événements qui ont suivi ont fait d'Alexandre Bissonnette un tueur de masse et d'Aymen Derbali un héros pour s'être tenu debout dans la ligne de tir du tueur.

Aymen Derbali, aujourd'hui confiné à un fauteuil roulant, était présent au tribunal, mercredi, pour entendre le plaidoyer de culpabilité enregistré par Alexandre Bissonnette sur les six chefs d'accusation de meurtre au premier degré et sur les six chefs d'accusation de tentative de meurtre relativement à l'attentat du 29 janvier 2017.

Le survivant, qui n'avait pas assisté aux autres procédures en cour, a dit avoir eu quelques souvenirs, mais pas de grande vague d'émotion au moment de revoir l'auteur du massacre.

«Je me suis senti normal. Au premier regard, j'ai été vraiment convaincu que c'était le même visage que j'ai vu (ce jour-là) en face de moi», a confié M. Derbali en entrevue au centre de réadaptation où il suit des traitements.

Aymen Derbali se dit content de la décision d'Alexandre Bissonnette de plaider coupable parce qu'il croit que cela peut aider les victimes à compléter leur processus de deuil.

Il met cependant en doute la sincérité du tueur qui a clamé qu'il n'était ni islamophobe ni terroriste dans sa courte déclaration à la cour.

La fusillade

Le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette - un étudiant de l'Université Laval âgé de 27 ans - est entré dans l'édifice du Centre culturel islamique de Québec, situé sur le chemin Sainte-Foy, pour ensuite ouvrir le feu sur des fidèles qui priaient dans le lieu. Quelques dizaines de personnes se trouvaient à l'intérieur du centre, y compris des enfants.

Présent sur les lieux de la tragédie, M. Derbali a été atteint de sept balles après avoir attiré l'attention du tireur.

Il voulait l'empêcher de faire davantage de victimes dans une mosquée qui contenait alors des dizaines de personnes. L’une des balles s’est malheureusement logée dans sa moelle épinière causant des dommages permanents.

(En collaboration avec La Presse canadienne)