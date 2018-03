Disparition d’Ariel : les recherches sur la rivière se poursuivent (vidéo)

Pour la deuxième journée de suite, le brise-glace d’Hydro-Québec a été mis à contribution lors des recherches nautiques sur la rivière des Prairies.

Ça fait maintenant 17 jours que le jeune Ariel Jeffrey Kouakou, âgé de seulement 10 ans, a été porté disparu.

Pour une deuxième journée consécutive, des recherches nautiques ont été effectuées sur la rivière des Prairies, près du parc des Bateliers.

Le SPVM qui privilégie la thèse de la noyade accidentelle a utilisé un brise-glace d’Hydro-Québec pour permettre à des bateaux équipés de sonars de se frayer un chemin sur la rivière afin de trouver des indices.

«Le brise-glace a réussi à tracer un chemin jusqu’au pont ferroviaire. L’escouade nautique du SPVM et les pompiers ont quant à eux scruter les morceaux de glace et les eaux en amont et en aval du pont, aux abords de l’île Perry qui fait face au parc des Bateliers où Ariel a été vu pour la dernière fois, il y a 17 jours», a expliqué Julie-Christine Gagnon, journaliste pour Cogeco Nouvelles.