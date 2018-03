Secte en Amérique: une héritière de la famille Bronfman aurait donné des millions $

Un gourou arrêté cette semaine au Mexique aurait bénéficié de 150 millions de dollars fournis par une héritière de la famille Bronfman.

Des policiers mexicains ont arrêté un coach de vie, du nom de Keith Raniere, dimanche à Puerto Vallarta. Il a été interpellé par des agents dans une villa luxueuse de la station balnéaire.

L’Américain de 57 ans est soupçonné par le FBI d'avoir commis des crimes contre l'humanité en exploitant des dizaines d'esclaves sexuelles américaines, canadiennes et mexicaines.

Le gourou présumé de la secte NXIVM est poursuivi pour trafic sexuel, association de malfaiteurs et menaces. Il faisait marquer ses esclaves à même la peau.

L'homme aurait été financé à coup de millions par Clare Bronfman, héritière de l'empire Seagram.

En effet, la fille d'Edgar Bronfman aurait payé de nombreux avocats à Raniere pour poursuivre ceux qui critiquaient son mouvement et aurait même engagé un détective pour fouiller les finances de juges, journalistes et élus américains.

En compagnie de Sara Bronfman, Clare Bronfman a créé Ethical Science Foundation, un fondation à but non lucratif investiguée par les avocats de l'État de New York.

L’organisation

En 1998, Keith Raniere a fondé une organisation baptisée Executive Success Program (ESP), qui tenait des séries d'ateliers dont le but officiel était de «réaliser le potentiel humain» des participants.

En 2003, il a créé une deuxième entité, baptisée NXIVM (prononcer Nexium), qui chapeautait ESP, selon le document de la plainte déposée à la mi-février par le ministère public devant un tribunal fédéral de Brooklyn.

Basée à Albany, capitale de l'État de New York, l'organisation NXIVM a ouvert des centres dans plusieurs villes des États-Unis, du Canada, du Mexique et d'autres pays d'Amérique centrale.

Un «marquage» de la peau

Après la défection de plusieurs membres et la publication d'un long article dans le New York Times, en octobre, les agissements de Raniere et des autres membres de sa secte ont été dévoilés par l’actrice de Vancouver, Sarah Edmondson, une ancienne recrue choquée et meurtrie par son expérience au sein de NXIVM.

On lui a notamment gravé les initiales de Keith Raniere au fer rouge sur le bas-ventre.

Sarah Edmondson a quitté NXIVM et décidé de témoigner au grand jour.

À la suite de ses révélations stupéfiantes, le gourou présumé s'est enfui en octobre au Mexique.