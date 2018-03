Funérailles pour le physicien Stephen Hawking à Cambridge

Des centaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de Cambridge, au Royaume-Uni, samedi, afin de rendre un dernier hommage au célèbre physicien théoricien Stephen Hawking.

La foule a applaudi à tout rompre lorsque le corbillard transportant la dépouille du scientifique est arrivé à l'église St. Mary the Great, où quelque 500 invités ont assisté aux funérailles privées du scientifique.

M. Hawking, qui souffrait d'une dystrophie neuromusculaire, est décédé le 14 mars à l'âge de 76 ans après avoir marqué l'imaginaire collectif avec ses écrits sur l'espace et le temps.

Durant le service, l'acteur Eddie Redmayne, qui a incarné Stephen Hawking dans le drame biographique «The Theory of Everything» en 2014, et l'astronome royal Martin Reese ont lu des passages de la Bible alors que l'un des enfants et un ancien étudiant du disparu ont prononcé des éloges funèbres.

À la fin de la cérémonie, les cloches de l'église ont sonné à 76 reprises. Une réception privée a ensuite eu lieu au Trinity College.

La dépouille de M. Hawking sera incinérée à une date ultérieure et ses cendres seront placées dans l'abbaye de Westminster, à Londres, près des restes d'Isaac Newton.