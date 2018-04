Cocktail météo: l'hiver n'a pas dit son dernier mot

Même si à Montréal ce sont des avertissements de pluie qui sont en vigueur pour plus tard en journée aujourd'hui, l'hiver pourrait ne pas être encore terminé pour les résidents de certaines autres régions québécoises.

Environnement Canada émet des avertissements de tempête hivernale pour les régions de Québec, Charlevoix, La Tuque et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans ces secteurs, 15 centimètres de neige sont attendus à compter de ce soir. De plus, la visibilité sera réduite en raison de poudrerie.

En Mauricie, dans les Laurentides et dans tout l'est du Québec, on prévoit un total de 15 à 20 centimètres de neige.

L'Outaouais connaîtra de la pluie verglaçante et possiblement d'importantes précipitations de neige.