Une ado de 15 ans disparue à Laval

La police de Laval demande l'aide de la population pour retrouver Sherry Nunes, âgée de 15 ans.

L'adolescente n'a pas été revue depuis hier soir.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa sécurité en raison de propos inquiétants qu’elle a tenus. La jeune pourrait se déplacer en transport en commun à Laval et à Montréal.

Sherry Nunes mesure 5 pi 7 po et pèse 120 lb. Elle a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau noir ondulé avec capuchon gris et un sac à dos rose fluo.