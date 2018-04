36 000 abonnés québécois privés de courant

36 000 foyers sont privés d'électricité, ce matin, selon le dernier bilan d'Hydro-Québec.



Les forts vents qui ont soufflé sur le sud du Québec, hier soir et cette nuit, sont responsables de ces interruptions.



Des rafales ont atteint 90 km/h par endroits selon Environnement Canada,



La Montérégie est la région la plus touchée avec plus de 15 000 abonnés qui étaient encore privés d'électricités à 6h, ce matin.

Au plus fort de pannes, tard hier soir, 65 000 domiciles étaient privés de courant dans la belle province.