L'homme qui droguait les aînés avec du chocolat arrêté

Hamid Chekakri, cet homme qui serait impliqué dans une vague d'invasions de domicile survenue dans les régions de Montréal, Sherbrooke et Ottawa, a été arrêté. Les enquêteurs du SPVM ont plusieurs raisons de croire que le suspect aurait pu faire d'autres victimes.

Chekakri, 47 ans, se présentait chez des victimes âgées dont la maison était en vente et insinuait qu'il souhaitait en faire l'achat. Il offrait aux victimes une boite de chocolat et les obligeait à en manger en guise de remerciements et de tradition. Les chocolats contenaient un psychotrope qui ralentit le système nerveux central. Les victimes s’endormaient durant une dizaine d'heures et ce n'est qu'à leur réveil qu'elles réalisaient avoir été volées.

À ce jour, le suspect a fait six victimes sur le territoire de l'île de Montréal et à Ottawa, il aurait aussi tenté de commettre trois crimes semblables dans les secteurs de Montréal et de Sherbrooke.

Chekakri a été arrêté le 31 mars dernier à Atlanta par les agents du U.S. Marshals Service à la suite d'une demande d’arrestation provisoire en vue d’extradition du DPCP.