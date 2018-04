Tuerie à la Grande mosquée de Québec: les vidéos pourront-elles être diffusées?

QUÉBEC — Un juge devra bientôt se prononcer sur la possible diffusion des vidéos de l'attentat perpétré par Alexandre Bissonnette le soir du 29 janvier 2017 à la Grande mosquée de Québec.

Bissonnette a été reconnu coupable la semaine dernière de six meurtres et de six tentatives de meurtre. Il est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération avant 150 ans.

Plusieurs caméras à la mosquée fonctionnaient le soir de la tuerie.

Le juge François Huot, de la Cour supérieure, a été saisi de la question vendredi, un consortium de médias demandant à avoir accès aux vidéos.

Le ministère de la Sécurité publique, qui s'y oppose, a demandé à ce que l'ensemble du débat soit frappé d'une ordonnance de non-publication.