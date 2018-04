Voici la liste révisée des victimes de la tragédie de Humboldt

Voici quelques détails sur les 15 personnes mortes dans la tragédie qui a décimé l'équipe de hockey junior des Broncos de Humboldt, en Saskatchewan, vendredi soir. Cette liste a été corrigée pour tenir compte de l'erreur d'identité commise par le bureau du coroner de la province, qui a reconnu, lundi matin, s'être trompé en annonçant la mort de Xavier Labelle.

———

Parker Tobin

Originaire de Stoney Plain, en Alberta, Parker a été la dernière victime à être identifiée. Le coroner a d'abord annoncé que le jeune homme avait été blessé.

Âgé de 18 ans, Parker Tobin était le gardien des Broncos cette année, après avoir été échangé par les Saints de Spruce Grove, en Alberta.

———

Logan Boulet

Le défenseur de 21 ans était originaire de Lethbridge, en Alberta.

Sa cousine Julie Kindt a indiqué sur Facebook que le jeune homme avait été maintenu en vie artificiellement pendant la fin de semaine, pour permettre le prélèvement de ses organes.

«Logan avait été très clair là-dessus, et toute la famille savait qu'il avait signé sa carte de donneur en atteignant l'âge (légal) de 21 ans, il y a quelques semaines», a expliqué son parrain, Neil Langevin, dans un communiqué publié au nom de la famille.

«Son coeur puissant battait encore. Tout compte fait, six personnes recevront de Logan le don de la vie (...) Ce geste illustre à lui seul le caractère altruiste et volontaire de Logan.»

———

Conner Lukan

Âgé de 21 ans, l'attaquant était originaire de Slave Lake, en Alberta.

Il a aussi joué pour les Saints de Spruce Grove, de la Ligue junior de l'Alberta, avant d'être recruté par les Broncos, l'an dernier.

Les Saints ont confirmé la mort de leur ancien porte-couleurs ainsi que celui de trois autres anciens joueurs: Stephen Wack, Jaxon Joseph et Logan Hunter.

———

Stephen Wack

La mort du défenseur âgé de 21 ans a été confirmée par sa cousine Alicia Wack. Le colosse, originaire de St. Albert, en Alberta, a disputé deux saisons avec les Broncos.

Sur sa page Facebook, Alica Wack a écrit que son cousin faisait les plus belles maisons en pain d'épice et qu'il «vivait et respirait hockey».

———

Jaxon Joseph

La mort de ce joueur natif d'Edmonton a été confirmée par les Eagles de Surrey, son ancienne équipe de la Ligue junior de la Colombie-Britannique.

Selon le site internet des Broncos, Jaxon Joseph était âgé de 20 ans. Il figurait parmi les meilleurs compteurs de la ligue depuis le début des séries. Il jouait sur le même trio que Logan Schatz, lui aussi décédé.

En janvier, Logan Schatz avait rendu hommage à son coéquipier et à l'autre membre du trio, Conner Lukan, lui aussi mort à la suite de l'accident.

«La chimie a vraiment opéré avec Joseph et Lukan. Je ne pourrais jamais être assez élogieux à leur endroit», avait-il déclaré.

———

Logan Schatz

Âgé de 20 ans, le capitaine de l'équipe portait l'uniforme des Broncos depuis plus de quatre ans. Il était leur capitaine depuis deux ans et demi, a indiqué son père Kelly.

Natif d'Allan, en Saskatchewan, ce joueur de centre avait été nommé joueur par excellence du mois de février après avoir obtenu huit points en neuf rencontres.

———

Logan Hunter

L'attaquant âgé de 18 ans avait grandi à St. Albert, en Alberta, et joué au sein de l'organisation des Raiders de cette ville pendant quatre saisons.

Le président des Raiders, Kevin Porter, l'a décrit comme un jeune homme «ayant toujours le sourire aux lèvres (...) un petit gars brillant et un grand joueur de hockey».

———

Jacob Leicht

L'attaquant de 19 ans était originaire de Humboldt même.

Il en était à sa première saison avec l'équipe locale.

Ses proches se souviennent de son rire contagieux et de son large sourire.

———

Adam Herold

Plus jeune membre de l'organisation des Broncos, ce défenseur aurait célébré son 17e anniversaire cette semaine. Sa mort a été confirmée par John Smith, directeur général de son ancien club, les Pat Canadians de Regina, de niveau midget.

L'adolescent avait été cédé aux Broncos avant le début des séries éliminatoires junior cette année, à la fin de la saison des Pat Canadians.

Adam Herold, de Montmartre, en Saskatchewan, était le capitaine des Pat Canadians. M. Smith l'a décrit comme un fort travailleur et un bon leader — «un fils de paysan typique», rappelle-t-il.

Il laisse dans le deuil ses parents et une soeur aînée.

_____

Evan Thomas

Âgé de 18 ans et originaire de Saskatoon, Evan Thomas est un attaquant qui disputait sa première saison avec les Broncos.

Les Rockets de Kelowna, de la Ligue junior majeure de l'Ouest, ont indiqué, par communiqué, qu'il était le fils d'un de leurs anciens capitaines, Scott Thomas.

Son père a indiqué qu'Evan jouait aussi au baseball et qu'il était un bon élève à l'école.

———

Darcy Haugan

Âgé de 42 ans, l'entraîneur de l'équipe a été décrit comme un «grand homme» sur les réseaux sociaux. Plusieurs ont souligné ses qualités de mentor auprès des jeunes joueurs.

Le président des Broncos, Kevin Garinger, rappelle que l'entraîneur Haugan «ne voulait pas former des joueurs de hockey: il voulait d'abord et avant tout en faire des jeunes hommes exceptionnels».

«Et c'est ce que nous comptions dans notre équipe: des jeunes hommes exceptionnels. Darcy avait la conviction qu'à partir de là, ces jeunes hommes exceptionnels pourraient aussi devenir de grands joueurs de hockey.»

Avant de devenir entraîneur, Darcy Haugan avait joué son hockey junior dans la même ligue au cours des années 1990.

Il était marié et avait deux enfants. Sa femme, Christina George-Haugan, était gestionnaire de l'équipe.

———

Mark Cross

Âgé de 27 ans, Mark Cross était un adjoint de Darcy Haugan. Il était de Strasbourg, en Saskatchewan.

Un cousin lui a rendu hommage sur le Web en disant de lui qu'il était un jeune homme généreux et attentionné doté d'un merveilleux sourire.

Il avait été joueur par excellence issu des rangs locaux dans la Highway Hockey League, un circuit senior de la Saskatchewan. Il avait été nommé l'an dernier joueur le plus utile à son équipe, les Maroons.

Il avait aussi été entraîneur d'un club de midget AA, l'an dernier.

———

Glen Doerksen

Âgé de 59 ans, Glen Doerksen était le chauffeur de l'autocar. Il travaillait pour l'entreprise Charlie's Charters. Il avait aussi conduit l'autocar d'un autre club, les Tigers de Kinistino, pendant les éliminatoires.

Selon la police, il est originaire de Carrot River, en Saskatchewan.

Sur la page Facebook de son employeur, il est noté que M. Doerksen était «un ami, un mari et un père merveilleux».

«Nous n'oublierons jamais le sourire que vous affichiez lorsque nous sommes partis d'Allan après avoir remporté le championnat et que vous avez klaxonné "deux fois pour la coupe". Ce soir, nous donnerons deux coups de klaxon en votre honneur. Reposez en paix, monsieur», a commenté l'organisation des Tigers.

———

Brody Hinz

Âgé de 18 ans, Brody Hinz était un statisticien qui collaborait avec la station de radio CHBO.

Le descripteur des matches à la radio, Tyler Bieber, l'avait pris sous son aile, a indiqué Lyndon Frieson, président de l'entreprise propriétaire de la station, Golden West Radio.

Selon un autre communiqué, il poursuivait ses études à l'école secondaire.

Sa famille est frappée par une double tragédie. Un proche a indiqué sur Facebook qu'un autre membre de la famille avait perdu son bébé, mort peu après sa naissance à l'hôpital de Humboldt.

———

Tyler Bieber

Âgé de 29 ans, il était depuis cette année le descripteur des matches de l'équipe à la radio sur les ondes de la station CHBO.

Il suivait souvent les Broncos sur la route pour décrire les matches, mais il était aussi reporter du matin à la station.

Passionné de sports, le reporter était aussi entraîneur des équipes de basketball et de football de l'école secondaire de Humboldt.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Cette liste tient compte des erreurs d'identité du coroner concernant Xavier Labelle et Parker Tobin.