Tragédie impliquant les Broncos: Justin Trudeau se rendra à Humboldt 

Le premier ministre canadien Justin Trudeau se rendra dimanche soir dans la petite communauté de Humboldt, en Saskatchewan, où les résidents souligneront la mémoire des 15 victimes de la tragédie routière qui a décimé l'équipe de hockey junior, les Broncos.

La cérémonie se déroulera à l'aréna Elger Petersen, le domicile des Broncos.

Le maire de la ville, les dirigeants de l'équipe, des prêtres et des pasteurs accompagneront la population dans ce moment de recueillement.

Depuis samedi, des fleurs sont déposées dans les escaliers des estrades de l'aréna. Les balustrades ont été enveloppées de rubans jaunes et verts en l'honneur de l'équipe.

Les résidants à Humboldt se serrent les coudes

Les bancs étaient bondés dimanche matin à l'église catholique Sainte-Augustine à Humboldt, où le révérend Joseph Salish a affirmé aux paroissiens qu'ils ne devaient pas retenir leurs larmes.

M. Salish a soutenu que les vies des gens touchés de près ou de loin par la tragédie routière qui a fait 15 morts en Saskatchewan seraient transformées pour toujours. Entre les messes, des vagues de personnes - dont plusieurs avaient les yeux rougis par les pleurs - se prenaient dans les bras les unes et les autres à l'occasion d'un petit-déjeuner des Chevaliers de Colomb déjà prévu dans la salle communautaire de l'église.

Les proches d'autres victimes de l'accident qui a fait 15 morts et 14 blessés ont confirmé dimanche leurs décès.

Les joueurs des Broncos de Humboldt, Conner Lukan, Evan Thomas, Adam Herold et le Fransaskois Xavier Labelle, sont morts dans l'accident comme bon nombre de coéquipiers. L'entraîneur adjoint Mark Cross, de Strasbourg, en Saskatchewan, Glen Doerksen, le conducteur de l'autobus qui transportait l'équipe de hockey junior et un jeune statisticien qui collaborait à la station CHBO, Brody Hinz, âgé de 18 ans, ont tous perdu la vie dans la tragédie.

Graeme Cross a indiqué dans un hommage en ligne que son cousin Mark Cross était un jeune homme aimable et généreux avec un sourire merveilleux. Le frère de Xavier Labelle, Isaac, a utilisé son compte Instagram pour dire à quel point il a le «coeur brisé», en ayant perdu non seulement un frère, mais aussi «un ami et un allié». Il a ajouté que Xavier, qui étudiait en médecine, avait un sourire et un rire, «capables d'ensoleiller les journées de tout le monde».

Parmi les autres victimes, on retrouve l'entraîneur-chef des Broncos, Darcy Haugan, le capitaine de l'équipe Logan Schatz, les joueurs Jaxon Joseph, Logan Hunter et Stephen Wack, ainsi que le descripteur de leurs matchs à la radio Tyler Bieber.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) n'a pas dévoilé les noms des personnes mortes, mais certaines ont été confirmées par des membres des familles ou des proches.

L'importance du hockey

Dans la salle communautaire de l'église Sainte-Augustine, dimanche, les gens discutaient de l'importance de l'équipe de hockey junior dans la communauté. Une femme a amené un don en argent qu'elle disait provenir de membres de sa famille en Alberta. Il a été décidé que tous les fonds amassés lors du petit-déjeuner iraient aux Broncos.

«La blessure est l'endroit où la lumière pénètre... Notre réponse est de s'ouvrir par la prière», a affirmé le révérend Joseph Salish.

Dimanche après-midi, plus de 3,5 millions $ avaient été amassés par une campagne de sociofinancement sur le site GoFundMe pour les joueurs et les familles touchés par le drame. L'objectif affiché est de 4 millions $.

(avec La Presse canadienne)