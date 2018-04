Tragédie des Broncos - en entrevue au 98.5 FM: «Je suis si fier d’être son frère»

Les images atroces de la scène d’accident tournent en boucle depuis deux jours.

Des visages, ceux de jeunes sportifs qui avaient toute la vie devant eux, fendent le cœur. Tout comme ceux des entraineurs, de ce commentateur sportif et de jeune bénévole passionné qui compilait les statistiques pour l'équipe.

La cérémonie de dimanche dans leur aréna local était déchirante. Presque toute la population y était, le premier ministre Justin Trudeau aussi.

Le frère de Xavier se confie au 98,5 FM

Isaac Labelle a accepté de se confier à la journaliste Monic Néron sur les ondes du 98.5 FM pour lui parler de son petit frère Xavier, qui aura 18 ans pour toujours. De ce moment où il a appris la terrible nouvelle alors qu'il sortait du travail. Le termps s’est alors arrêté.

Isaac et sa famille ont confirmé le décès de Xavier dimanche. L’écrire, le dire… est encore tellement abstrait. Isaac tenait à ce qu'on parle de la vie de son frère, son grand allié.

La GRC l’a répété à maintes reprises, l’enquête sera longue et complexe.

Plus de 4.6 millions $ ont été amassés jusqu'à présent via GoFoundMe pour venir en aide aux familles et aux proches des joueurs des Broncos. 68 000 donateurs se sont déjà manifestés.

Avec les informations de Monic Néron

monic.neron@985fm.ca | 514-787-7809