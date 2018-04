Dévoilement et photos de l'agrandissement du Musée d'art contemporain

Le consortium d'architectes québécois Saucier+Perrotte Architectes / GLCRM & Associés Architectes a remporté le concours d'architecture en vue de «transformer» le Musée d'art contemporain (MAC) de Montréal.

Selon l'architecte-concepteur principal, Gilles Saucier, le projet «signalera clairement la présence du musée sur le site de la Place des Arts».

L'agrandissement du bâtiment existant, construit dans les années 1990, adoptera «une expression résolument contemporaine misant sur l'ouverture, la transparence ainsi qu'une approche sculpturale adaptée à son contexte urbain unique», ajoute-t-il.

Les dessins préliminaires du nouveau MAC ont été dévoilés lundi matin en présence, entre autres, de la ministre québécoise de la Culture et des Communications, Marie Montpetit, et de la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le projet de rénovation et d'agrandissement est doté d'un budget de 44,7 millions $, dont 37,7 millions proviennent des gouvernements québécois et canadien et 7 millions $ de la fondation du Musée d'art contemporain.

Grâce au «nouveau MAC», la superficie des aires et des salles d'exposition sera doublée. Trois nouvelles salles d'exposition seront notamment aménagées et une terrasse extérieure pour le restaurant du MAC ouvrira au 2e étage.

Les travaux doivent débuter à l'été 2019 pour se terminer à l'automne 2021. Le MAC sera fermé au public dès janvier prochain, mais il sera relocalisé temporairement dans d'autres locaux à partir du printemps 2019. Le lieu n'a toutefois pas encore été dévoilé.

L'achalandage du MAC est en hausse depuis les cinq dernières années. Le musée a connu cette année une année record, notamment grâce à l'exposition sur Leonard Cohen, en accueillant plus de 600 000 visiteurs.