La Défense nationale lance un appel à propositions, pour 1,6 milliard $

Le gouvernement fédéral lance un appel aux universités, aux entreprises et à la collectivité pour aider l'armée canadienne dans plusieurs dossiers pressants comme le syndrome de stress post-traumatique, le recrutement de femmes, la surveillance des voies navigables ou la lutte contre les cyberattaques.

Cet appel à propositions a été lancé lundi à Calgary par le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, avec à la clé des incitatifs financiers séduisants: un programme quinquennal de 313 millions $, pour un budget total de 1,6 milliard $ sur 20 ans.

Les libéraux avaient d'abord annoncé ce programme «Innovation pour la défense, l’excellence et la sécurité» (IDEeS) dans le cadre de la nouvelle Politique de défense du Canada, dévoilée l'an dernier. Les partenaires intéressés peuvent maintenant postuler pour obtenir du financement du ministère.

Le gouvernement a déterminé pour une première étape 16 «défis» en matière de défense et de sécurité, qui incluent aussi la surveillance des médias sociaux, la navigation sans GPS et l'identification d'objets volants.

Le précédent gouvernement conservateur avait misé sur des investissements dans le complexe militaro-industriel canadien pour l'aider à conquérir de nouveaux marchés dans le monde.

Mais des responsables ont expliqué, dans une séance d'information technique, que les sommes annoncées par le gouvernement libéral ne sont pas destinées précisément à ces initiatives. Elles visent davantage à aider les militaires à trouver plus rapidement des solutions — mais tout avantage commercial sera le bienvenu.

L'industrie de la défense a connu plusieurs ratés au cours des dernières années, dont des ententes commerciales controversées au chapitre des droits de la personne. On songe notamment au contrat de 15 milliards $ conclu avec l'Arabie saoudite pour la livraison de blindés légers, et la vente d'hélicoptères aux Philippines — finalement annulée par le président Rodrigo Duterte.

«Par l’entremise du programme IDEeS, notre gouvernement appuiera les innovateurs, grands ou petits, pour fournir aux Forces armées canadiennes des solutions créatives aux défis complexes d’aujourd’hui en matière de défense et de sécurité, a expliqué le ministre Sajjan, lundi. Nous devons relever ces défis, ainsi que les menaces et les risques auxquels nous sommes confrontés: notre sécurité et le bien-être de nos militaires en dépendent.

«Nous nous tournons vers l’innovateur de tous les jours, nos partenaires gouvernementaux, les universités et les universitaires, les petites entreprises qui commencent, ainsi que les sociétés établies et les organismes sans but lucratif, ou toute personne qui aurait une solution aux défis que nous devons relever.»