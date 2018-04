Familles de Humboldt : on pense aux victimes, pas à l’erreur d’identification

En Saskatchewan, 12 des personnes blessées dans la collision entre un camion semi-remorque et un autobus qui transportait l'équipe de hockey junior de Humboldt, sont toujours hospitalisées.

Quatre demeurent toujours dans un état critique.

Au même moment, la générosité envers les victimes ne cesse de croître et les familles souhaitent que l'accent soit mis sur les victimes plutôt que sur l'erreur d'identification d'un joueur décédé.

La chroniqueuse du 98,5 FM, Monic Néron, a parlé hier matin à Isaac Labelle, le frère de Xavier, qui s'est exclamé: «Il est là avec nous, bien vivant, c'est un miracle. Xavier est lè.

La confusion

Pour le moment la famille a choisi de ne pas prendre la parole publiquement par respect pour la famille de Parker Tobin.

Qu'est-ce qui s'est passé ? Le bureau du coroner de la Sasakatchewan a expliqué avoir voulu donner une réponse aux familles sans devoir leur imposer le délai de l'identification d'empreintes dentaires. Avec les familles, ils ont procédé à l'identification.

L'erreur proviendrait du fait que les deux coéquipiers avaient le même âge. le même poids, la même couleur de cheveux .

Les blessures, autant sur Xavier qui était vivant que sur Parker qui était décédé, étaient très grave et rendaient plus difficile l'identification.

Ils veillent la mauvaise personne

Les parents de Parker se sont donc retrouvés au chevet de Xavier pendant 48h, lui qui avait le visage très enflés, plusieurs plaies et bandages, côte, vertèbres hanche fracturés, alors qu'ils croyaient que c'était leur fils.... ils étaient à ses côtés de lui, toute la famille..

Le ministère de la Justice de la Saskatchewan s'est excusé formellement hier pour cette erreur.

les deux familles souhaitent qu'on se souvienne de la tragédie, des victimes et des joueurs qui récupèrent de leurs blessures et non de cette terrible confusion.