Diffuser ou non les images de la tuerie de Québec?

Le débat sur la possible diffusion des vidéos de l'attentat de la mosquée de Québec perpétré par Alexandre Bissonnette se poursuit au palais de justice de Québec, mardi.

Des vidéos de l'événement pourraient être présentées en preuve dans le cadre des audiences sur la détermination de sa peine et les médias souhaitent en diffuser certains extraits.



La Couronne s'oppose catégoriquement à ce que les images soient diffusées et tente ainsi de bloquer la demande des médias. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) craint que la diffusion de telles images traumatise à nouveau les victimes et qu'elle puisse avoir un effet d'entraînement sur de potentiels tueurs.

«Je pense que les médias devraient avoir accès aux vidéos parce que la justice doit être publique. C'est le principe de base en droit criminel», a rappelé Me Cahrles B. Côté, avocat criminaliste.

«Voir ces images, ça n'ajoutent pas d'informations qui permettent de comprendre les motivations (d'Alexandre Bissonnette). Je pense que les journalistes doivent pouvoir les visionner pour en parler, mais de les rendre disponibles, ça veut dire qu'on perd le contrôle sur ces images», a pour sa part indiqué Marc-François Bernier, professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa.

Le juge François Huot devrait trancher d'ici mercredi matin.