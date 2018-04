Tuerie de la mosquée de Québec: le juge interdit la diffusion des vidéos 

Le juge François Huot, de la Cour supérieure, n'a pas autorisé les médias à diffuser les vidéos de la soirée de la tuerie de la mosquée de Québec, dans un jugement rendu mercredi midi.

De nombreuses images ont été captées par des caméras à la Grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017, jour durant lequel Alexandre Bissonnette a tué de six personnes.

Rappelons que celui-ci a plaidé coupable à six chefs de meurtre au premier degré et six chefs de tentative de meurtre. Il est passible d'une peine historique de 150 ans de prison ferme.

La diffusion des enregistrements compromettrait gravement la bonne administration de la justice et l'intérêt public, a déclaré le juge dans sa décision fort détaillée rendue oralement.

Le public n'a pas besoin de visionner les images pour se rendre compte de l'ampleur des crimes commis, a-t-il ajouté.

Les médias pourront toutefois faire des comptes-rendus par écrit ou verbalement de ce qui est montré dans les enregistrements.

La Couronne s'était catégoriquement opposée à la diffusion des vidéos.

Un consortium de médias avait alors demandé au juge d'autoriser leur mise en ondes. Ils ont limité leur demande, spécifiant qu'il n'était pas du tout question de diffuser les images montrant de la «violence crue».