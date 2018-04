Facultés affaiblies par le pot: on cherche encore l'appareil

Le gouvernement fédéral n'a toujours pas trouvé d'appareil pour détecter les conducteurs sous l'effet de la marijuana.

Le Journal de Montréal rapporte ainsi le contenu d'un document émanant du fédéral et qui démontre que le gouvernement cherche toujours un système qui serait fiable et capable de détecter le taux de cannabis dans le sang via un échantillon de salive.

Certains estiment qu'un appareil fiable n'existe tout simplement pas puisque la présence de THC dans la salive ne veut pas dire qu'il y ait eu consommation récente puisque le THC demeure dans l'organisme longtemps après que ses effets se soient dissipés.