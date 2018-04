Le tueur de la grande mosquée subit un malaise en cour

L'auteur de la tuerie à la grande mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, a subi un malaise ce jeudi sur l'heure du midi.

Ce malaise s'est produit alors que l'un des procureurs de la Couronne effectuait la lecture des rapports d'autopsie des six hommes tombés sous les balles le 29 janvier 2017.

Les détails alors présentés étaient pour le moins explicites.

Les représentations sur la peine d'Alexandre Bissonnette ont donc été ajournées plus tôt que prévu.

Il a été rapidement escorté en cellule à l'arrière de la salle lorsque le juge François Huot a devancé l'heure du dîner à la demande de l'avocat de Bissonnette.

Appel 911 et interrogatoire

Après avoir présenté mercredi au Tribunal les images vidéo de la tuerie perpétrée par Alexandre Bissonnette, la Couronne déposera en preuve ce jeudi l'appel 911 logé par le tueur après l'attentat à la grande mosquée de Québec.

La déclaration vidéo faite lors de l'interrogatoire de Bissonnette sera également présentée en salle d'audience.

Des éléments de preuve audio et vidéo qui ne sont pas frappés d'une ordonnance de non-diffusion comme ce fut le cas pour les images à glacer le sang captées par les caméras de surveillance. Les médias seront donc à même de les diffuser.

Plusieurs photos ont également été déposées en preuve. On y voit les deux armes semi-automatiques de Bissonnette, les impacts de balle à l'intérieur de la mosquée, et les 48 douilles utilisées.

Il a été possible d'apprendre que le tueur s'est rendu sur les lieux de la mosquée avec un total de 108 projectiles.

Un véritable attirail

Bissonnette avait à sa disposition un véritable attirail, soit un total de six armes. (un pistolet Glock 9mm, une carabine semi-automatique de calibre .223, deux carabines 30-06 et .308, un fusil 870 Tactical, et un autre pistolet Sig Sauer .45 auto) Quatre de ses armes ont été trouvés chez les parents du tueur. L'une a été laissée sur les lieux de la turie (calibre .233) et le pistolet 9mm a été retrouvé sur la banquette arrière de l'auto.

En arrêt de travail complet

La Couronne a aussi déposé en preuve un formulaire médical daté du 1er janvier, et qui indique qu'Alexandre Bissonnette était en arrêt de travail complet jusqu'au 27 janvier 2017 en raison de troubles anxieux. Il devait donc retourner au travail le 30, soit le lendemain de la tuerie.

Les représentations sur la peine, d'une durée prévue de trois semaines, se déroulent au palais de justice de Québec, et sont suivies avec grand intérêt par les membres de la communauté musulmane de Québec.

Alexandre Bissonnette est passible d'une peine de 150 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle.