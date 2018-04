Après avoir commis sa folie meurtrière à la grande mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette a quitté les lieux à bord de son véhicule et a composé le 911 afin de pouvoir se rendre aux policiers et s’assurer qu’il n’avait pas fait de victimes.

Lors des représentations sur la peine à imposer à Alexandre Bissonnette jeudi après-midi, les procureurs ont fait entendre l’appel au 911 que le jeune homme a effectué après son crime.

Dès le début de cet appel, d’une durée de plus de 40 minutes, on entend Alexandre Bissonnette confirmer au répartiteur qu'il est l'auteur de l'attentat à la grande mosquée de Québec.

«Oui, c'est moi qui étais à la mosquée tantôt.»

«C'est vous le tireur?», lui demande le répartiteur.

«Oui», a tout simplement répondu Alexandre Bissonnette, sur un ton calme.

En crise suicidaire

À plusieurs reprises durant l'appel, le jeune homme dit au répartiteur qu’il veut mettre fin à ses jours.

«Ah, ah, j’pense que j’va me tirer dans tête.»

«Faites-pas ça monsieur les policiers vont v’nir vous voir», lui répond alors le répartiteur.

Alexandre Bissonnette dit à son interlocuteur qu’il a un pistolet sur le banc arrière de sa voiture. Il confirme qu’il n’est pas blessé et qu’il est seul à bord. De plus, il indique qu'il a acheté son arme au Canada, qu’il a un port d’arme légal et qu'il est membre d’un club de tir.

Tout au long de l’appel, Alexandre Bissonnette respire fortement au téléphone et pleure souvent. Il dit regretté avoir bu de l’alcool.

«Ah fuck j’aurais pas dû boire à soir (pleure) ah ah ah sti (soupir).»

Des blessés?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, Alexandre Bissonnette va demander à plusieurs reprises au répartiteur s’il a fait des victimes.

«Y’a personne qu’y’a été blessé au moins?»

«J’espère qu’j’ai pas fait d’mal à personne?»

Alors que le répartiteur n'est pas en mesure de lui confirmer l'information, il s'impatiente. Pour le calmer, son interlocuteur lui dit que de nombreux policiers et ambulanciers sont sur les lieux de la mosquée pour aider les victimes, ce qui semble rassurer Alexandre Bissonnette.

En attendant les policiers

Stationné sur le bord de la route, tel que lui a demandé le répartiteur, Alexandre Bissonnette attend l’arrivée des policiers. Il avertit le répartiteur qu’il ne veut pas attaquer les policiers et qu’il veut coopérer avec eux.

«J’f’rai pas mal à une mouche j’f'rai pas mal à personne moi»

Comme l’intervention policière prend un certain temps, Alexandre Bissonnette s’impatiente. Il se plaint de maux de tête et se dit fatigué de sa journée. Il dit vouloir «en finir» et indique qu’il veut aller marcher dans les bois pour se suicider.

«Y peuvent me sortir, m’mettre la face dans dans dans l’ciment si y veulent mais y moi j’veux sortir j’t’écoeuré là»

Pour le garder calme et en ligne, le répartiteur le questionne sur ses études, ses passe-temps, ses lectures préférées. Bissonnette lui demande même si le métier de répartiteur au 911 est un métier stressant.

Le jeune homme confie qu’il travaille à Héma-Québec, mais qu’il est en arrêt de travail.

Quand les policiers interviennent, le répartiteur dit à Alexandre qu’il est fier de lui, qu’il a bien fait ça.

Vous pouvez écouter l'extrait de l'appel d'Alexandre Bissonnette au 911 dans le segment audio plus haut: