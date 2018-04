Les douaniers saisissent une importante quantité de bière à Lacolle

SAINT-BERNARD-DE-LACOLLE, Qc - Les services frontaliers affirment que des agents ont réalisé une importante saisie de bière au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, au Québec.

Un porte-parole de l'Agence des services frontaliers du Canada a indiqué jeudi que six palettes de caisses de bière non déclarées avaient été trouvées dissimulées dans un camion qui traversait la frontière en provenance de l'État de New York, plus tôt ce mois-ci.

L'agence a publié une photo sur Twitter des biens saisis, mais n'a pas dévoilé d'autres informations puisque l'enquête est en cours.

Il s'agit du deuxième incident concernant des cargaisons de bière au Québec ce mois-ci.

Le 5 avril, la police de Longueuil a lancé un appel au public pour l'aider à retrouver les voleurs qui seraient partis avec près de 20 000 caisses de bière, de la viande de boeuf séchée et du pepperoni de marque Jack Link.

La police de Longueuil avait indiqué que les voleurs s'étaient emparés de camions de livraison dans un entrepôt et les avaient utilisés pour transporter les biens.