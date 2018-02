Autonomie: les «superinfirmières» font des gains, mais restent sur leur faim

Québec étend peu à peu le champ de pratique des superinfirmières, mais l'enjeu de leur autonomie professionnelle par rapport aux médecins demeure entier.

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, était fier d'annoncer mercredi l'adoption de deux règlements visant à officialiser le fait que certains actes jusqu'à maintenant réservés aux médecins pourront désormais être effectués par des infirmières praticiennes spécialisées, dites «superinfirmières».

Elles pourront par exemple traiter des cas présumés de diabète, avant même qu'un médecin ait vu le patient et posé un diagnostic. Les patients devront cependant prendre rendez-vous rapidement avec un médecin pour obtenir un diagnostic confirmant l'analyse faite initialement par la superinfirmière. Les superinfirmières et les médecins devront donc apprendre à travailler de concert, en collaboration et en complémentarité, ce qui ne va pas nécessairement de soi.

Un des deux règlements adoptés officialise la relation d'autorité exercée par le médecin, qui devra «assurer un contrôle de la qualité des activités médicales exercées».

La présidente de l'Association des infirmières praticiennes spécialisées (AIPSQ), Christine Laliberté, a salué les progrès annoncés par le ministre, tout en déplorant le retard du Québec à ce chapitre, en comparaison avec la situation ayant cours ailleurs au pays où elles peuvent notamment poser des diagnostics.

Elle a déploré la formule québécoise, basée sur une duplication des soins offerts, un patient ne pouvant pas se limiter à rencontrer une superinifirmière pour avoir à la fois un diagnostic et le traitement approprié. Depuis des années, les superinfirmières se battent pour acquérir une plus grande autonomie professionnelle, mais se butent à la résistance du corps médical, qui dit être ouvert aux superinfirmières tout en cherchant à conserver ses prérogatives.

Un nécessaire «partenariat»

En conférence de presse, le ministre Barrette a refusé d'y voir une forme de tutelle exercée par les médecins sur les infirmières praticiennes. Il parle plutôt d'un nécessaire «partenariat» à construire, avec un partage des responsabilités qui se définira et se précisera au fil des ans.

Un comité a été créé pour poursuivre les échanges à ce propos.

M. Barrette a soutenu qu'il avait livré la marchandise pour répondre aux demandes concrètes des superinfirmières, ajoutant que la question plus large de leur autonomie professionnelle était un autre débat.

Le Québec compte actuellement 475 superinfirmières.

En vue de faciliter l'accès à des soins de santé, le ministre Barrette s'était engagé en 2014 à en former 2000 d'ici 2024. Il a réaffirmé cet engagement mercredi et croit être sur la bonne voie de le réaliser.