Immigration: des agents antirumeurs pour défaire les préjugés à Montréal

Une nouvelle approche pour contrer les préjugés envers les immigrants sera éventuellement testée à Montréal. En effet, un réseau d'agents antirumeurs sera créé afin de débusquer les mythes et de les déconstruire un à un, dans la courtoisie et le respect.

Ce réseau inspiré d'une expérience menée à Barcelone, en Espagne, est chapeauté par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal (BINAM). C'est un projet-pilote.

On forme ainsi des agents qui pourront intervenir, sans confrontation, auprès de personnes qui véhiculent des stéréotypes véhiculés dans la vie de tous les jours.

Ces agents sont issus de différents milieux. Ils peuvent être des employeurs, des ouvriers ou encore des personnalités médiatiques.

«Un agent antirumeur est une personne qui peut intervenir sur le terrain afin de défaire des rumeurs qu’il entend autour de lui», a expliqué Véronica Islas, directrice générale du Carrefour des ressources en interculturel (CRIC).

Lors d’une intervention, un agent n’aura pas à s’identifier. Son rôle est de créer des ponts entre les gens et leur fournir de bonnes informations sur le sujet de l’immigration.

«L’agent doit évaluer si c’est le meilleur moment d'intervenir. L’approche vise à séduire, non à culpabiliser. Elle a pour objectif de développer l’aspect critique, à faire cheminer la personne [abordée] et à donner plus d’information», souligne Mme Islas.

Selon elle, l'une des meilleures manières de combattre les préjugés serait d’intervenir dans la vie de tous les jours, auprès de nos amis, de nos collègues, de notre famille, voire à l'endroit d'inconnus dans divers endroits publics et privés.

Au fil du projet-pilote, des chercheurs vont étudier les données provenant des différentes expériences des agents antirumeurs afin de documenter les résultats.