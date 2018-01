Deux avions entrent en collision au sol à l'aéroport Pearson

TORONTO - Deux avions sont entrés en collision sur le tarmac de l'aéroport international Pearson de Toronto, vendredi soir.

On ne rapporte aucun blessé.

WestJet a indiqué que l'un de ses appareils, provenant de Cancún au Mexique, avec 168 passagers à son bord et six membres d'équipage, était immobilisé et attendait d'obtenir l'accès à une porte lorsqu'il a été percuté par un appareil de Sunwing qui reculait.

La porte-parole Lauren Stewart a mentionné que les passagers de WestJet ont été évacués par les glissières d'évacuation d'urgence.

Tous les passagers ont ensuite été conduits à l'aéroport. Ils ont même été en mesure de franchir les douanes peu de temps après la collision, a rapporté Mme Stewart.

Sunwing affirme que son appareil se faisait remorquer au moment de l'accident. Aucun passager ou membre d'équipage n'était à son bord.

Des témoins ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles on peut voir des flammes s'échappant de la queue de l'avion de Sunwing.

WestJet dit être en communication avec le Bureau de la sécurité des transports du Canada, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto et d'autres agences chargées de faire la lumière sur cet incident.