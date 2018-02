En ce jour de la marmotte, la plus connue, celle de la Pennsylvanie, a vu son ombre ce matin ce qui veut dire que, en principe, on aura droit à encore six semaines de conditions hivernales.

Par contre, celle de Val d'Espoir en Gaspésie, Fred, n'a pas vu son ombre, ce qui laisse présager un printemps hâtif. Idem pour la marmotte de la Nouvelle-Écosse.