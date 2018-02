Quand un cochon fait de l'art

La notion de ce qui est de l'art ou non a toujours été floue. Et ce n'est pas la vidéo qui suit qui va aider à clore le débat!

Voici donc Pigcasso, une truie de 21 mois qui aime peindre. Sauvé d'un abbatoir in extremis alors qu'elle avait que deux mois, sa propriétaire l'a vu en train de saisir un pinceau. Elle lui a donc installé une toile et Pigcasso peint depuis. Et ses toiles se vendent quelques milliers de dollars qui sont remis à une fondation.

En tout, la truie a vendue 44 toiles et ses oeuvres seront même exposées prochainement dans des musées à Londres, Paris, Berlin et Amsterdam.