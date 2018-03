Le français malmené sur les sites web fédéraux

Des soumissionnaires ont remporté ces derniers mois des appels d'offres gouvernementaux pour des «Computers and Peripherals for the Department d'Affaires autochtones», des «générator - entretien», ainsi que des «XXXXXXXFRENCH HEREXXXXXXXX».

En revanche, le gouvernement cherchait toujours, à la mi-mars, des fournisseurs pour les besoins en «aliemantation» dans des établissements correctionnels de l'Ontario, pour des «dalarme personnels portatifs (DAPP)» et pour «l'évacuation d'un hélicoptèr sous l'eau formation».

Ces appels d'offres, qui figurent sur la version française d'un site du gouvernement du Canada, ne représentent qu'une fraction des cas de traductions bancales recensés par Chantal Carey, ex-employée politique du NPD aujourd'hui étudiante en droit à l'Université d'Ottawa.

Si certains collectionnent des timbres, des pièces de monnaie ou encore des oeuvres d'art, Mme Carey, elle, collectionne les perles linguistiques. Depuis janvier seulement, elle en a pêché des dizaines sur une variété de sites gouvernementaux.

La Néo-Brunswickoise d'origine reconnaît que ses trouvailles ne représentent probablement qu'une goutte d'eau dans un océan de coquilles linguistiques.

Mais selon elle, il n'y a clairement «pas le même soin qui est accordé aux versions anglaise et française» des publications fédérales.

La titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa, Linda Cardinal, abonde dans le même sens; elle estime qu'il y a deux poids deux mesures en matière de langues officielles au sein de l'appareil gouvernemental fédéral.

Et ces bourdes linguistiques ne sont pas plus acceptables même si elles se trouvent sur des sites web peu fréquentés par un large public, a insisté Mme Cardinal. «Ça vient miner le lien de confiance qu'on a avec notre gouvernement», a-t-elle soutenu.

Le député conservateur Alupa Clarke fait valoir que des erreurs de traduction dans des appels d'offres pourraient «potentiellement avoir des conséquences légales» si un fournisseur qui n'a pas décroché un contrat convoité décidait de contester en se basant sur un argument linguistique.

Le député Clarke juge «normal» que des erreurs de traduction puissent se produire étant donné que «la machine gouvernementale bureaucratique est une grosse machine». En revanche, «quand c'est à répétition comme ça, il semble y avoir un problème systématique», a-t-il mentionné.

Au cabinet de la ministre Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), Carla Qualtrough, on a qualifié d'«inacceptables» les «mauvaises traductions», après avoir fourni un échantillon des traductions inadéquates se trouvant sur le site internet des appels d'offres gouvernementaux.

Traduction «fantôme»

La solution à ce problème passe peut-être par un recours systématique et obligatoire, pour tous les ministères fédéraux, aux services du Bureau de la traduction, suggère son collègue néo-démocrate François Choquette.

Le député s'inquiète du phénomène des «boîtes de traduction fantômes» qui a fait son apparition dans certains ministères, tel que l'ont décrit plusieurs témoins cités dans un rapport déposé en juin 2016 par le comité permanent des langues officielles.

La pratique, dans ces bureaux internes, consiste à ce qu'un «un employé qui connaît un peu les deux langues officielles prenne Google Translate ou un autre outil» pour traduire et évaluer ensuite, selon son niveau de maîtrise, si le résultat tient la route, explique M. Choquette.