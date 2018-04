Barbara Bush aux soins palliatifs

La santé de l'ancienne première dame des États-Unis Barbara Bush est «défaillante» et elle a décidé d'interrompre ses traitements pour ne plus recevoir que des soins palliatifs, a annoncé un porte-parole de la famille au cours des dernières heures.

Jim McGrath a dit que la femme de 92 ans a pris cette décision après avoir consulté sa famille et ses médecins, dans la foulée de plusieurs hospitalisations.

M. McGrath n'a pas fourni plus de détails concernant la santé de Mme Bush, mais on sait qu'elle est soignée depuis plusieurs années pour un problème à la glande thyroïde. La chaîne CNN rapporte de son côté qu'elle souffre de bronchopneumopathie chronique obstructive et d'insuffisance cardiaque congestive.

Mme Bush est actuellement chez elle, à Houston, où elle est entourée de ses proches. Elle est mariée à l'ancien président George H.W. Bush depuis 73 ans, ce qui leur vaut le record de longévité des couples présidentiels.

Mme Bush est connue pour son impressionnante tignasse d'un blanc éclatant. Sa chevelure a commencé à virer au gris dans les années 50, au moment où sa petite-fille Pauline était soignée pour une leucémie qui devait éventuellement l'emporter.