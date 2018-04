Le moteur qui a explosé en plein vol était endommagé

PHILADELPHIE — Le moteur d'un avion du transporteur aérien Southwest Airlines qui a explosé en plein vol mardi, faisant un mort, était endommagé, ont constaté les enquêteurs.

Le moteur a explosé à 10 000 mètres d'altitude. Les débris ont fracassé un hublot et endommagé le fuselage. Sept personnes ont aussi été blessées.

Des passagers ont été en mesure de retenir une femme risquant d'être aspirée hors de l'appareil par le hublot fracassé, mais celle-ci a plus tard succombé à ses blessures.

Le président du conseil du Bureau national de la sécurité des transports (BNST), Robert Sumwalt, a confirmé la mort d'une personne. Il s'agit du premier décès d'un passager dans un appareil d'un transporteur américain depuis 2009, a-t-il précisé.

M. Sumwalt a indiqué, tard mardi, qu'un premier examen du moteur a découvert qu'une pale du moteur s'était brisée. Des signes de fatigue du métal ont aussi été détectés. L'enquête pour déterminer la cause exacte du problème prendra plus d'un an.

La victime est Jennifer Riordan, une mère de deux enfants qui travaillait pour la banque Wells Fargo.

L'avion, un Boeing 737 parti de New York à destination de Dallas avec 149 personnes à bord, a dû se poser d'urgence à Philadelphie peu avant midi. «Je me souviens seulement d'avoir tenu la main de mon mari, et nous avons prié et prié et prié, raconte la passagère Amanda Bourman, de New York. Et les pensées qui me traversaient l'esprit, bien sûr, tournaient autour de mes filles, du désir de les revoir et de leur donner un gros câlin pour qu'elles ne grandissent pas sans leurs parents.»

D'autres personnes soignées

Sept autres personnes ont été soignées pour des blessures mineures, a ajouté le commissaire des incendies de Philadelphie, Adam Thiel. Il a expliqué qu'une fuite d'essence dans l'un des moteurs avait causé un petit incendie qui a rapidement été maîtrisé par les pompiers.

L'Administration fédérale de l'aviation a indiqué que l'avion avait atterri après que l'équipage a rapporté des dommages à l'un des moteurs de l'appareil, au fuselage et à l'un des hublots. Le BNST a envoyé une équipe d'enquêteurs à Philadelphie.

Mme Bourman a raconté qu'elle était assise près de l'arrière de l'appareil et qu'elle dormait lorsqu'elle a entendu un fort bruit et que les masques à oxygène sont tombés du plafond. Elle a ajouté que l'avion était plutôt silencieux parce que tout le monde portait un masque, mais que certains passagers étaient en larmes et que d'autres criaient des mots d'encouragement. «Tout le monde criait et était troublé, a-t-elle dit. Il y avait quelques passagers qui étaient vraiment forts et qui criaient aux gens: "C'est correct, nous allons nous en sortir!"»

Un passager, Marty Martinez, a publié sur Facebook des photos d'un hublot endommagé près du moteur.

Mme Bourman dit avoir vu du personnel d'urgence utiliser un défibrillateur pour aider une femme après sa sortie de l'avion. Elle dit avoir aussi vu un homme portant un chapeau de cowboy courir pour couvrir le hublot fracassé, et que cet homme avait un bandage autour de son bras après l'atterrissage de l'avion.

Des passagers «ont fait des choses plutôt extraordinaires dans des circonstances plutôt difficiles», a estimé M. Thiel.