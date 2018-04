Raúl Castro a quitté la présidence de Cuba

LA HAVANE — Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez a succédé jeudi à Raúl Castro comme président de Cuba.

Il s'est empressé de promettre de préserver le système communiste de l'île, tout en promettant de réformer l'économie et de rendre le gouvernement plus à l'écoute de la population.

S'adressant aux Cubains en direct à la télévision, le nouveau président de 57 ans a dit que M. Castro, qui est âgé de 86 ans, demeurera l'homme le plus puissant de l'île, en tant que chef du Parti communiste.

La présidence de M. Castro a pris fin après 12 ans un peu après 9 h, heure locale, quand le chef de la commission électorale a annoncé que les 604 membres de l'Assemblée nationale, à une exception près, avaient endossé la candidature de M. Diaz-Canel.

Les deux hommes sont montés sur la scène devant l'assemblée, ils se sont étreints, puis M. Castro est reparti.

«Le peuple a donné à cette assemblée le mandat d'assurer la continuité de la Révolution cubaine à ce moment crucial et historique, qui sera défini par toutes nos réussites en poursuivant la modernisation de notre modèle social et économique», a lancé M. Diaz-Canel.

Il a dit que Cuba, comme toujours, est prête à négocier avec les États-Unis, mais qu'elle refuse toutes les demandes de Washington concernant des changements internes.

Il a répété que les changements surviendront selon le plan de 12 ans établi par l'Assemblée nationale et le Parti communiste. Ce plan prévoit une croissance modérée de l'entreprise privée, tout en maintenant les pans les plus importants de l'économie entre les mains de l'État.

Pendant que M. Castro écoutait attentivement, M. Diaz-Canel a assuré qu'il obéirait à l'homme qui, avec son frère Fidel, a gouverné le pays pendant six décennies.

«Je confirme à cette assemblée que Raúl Castro, en tant que premier secrétaire du Parti communiste, prendra les décisions concernant l'avenir de ce pays, a-t-il dit. Cuba a besoin de lui, pour fournir des idées et des suggestions au profit de la cause révolutionnaire, pour nous orienter et nous mettre en garde contre nos erreurs, pour nous enseigner, et comme toujours pour affronter l'impérialisme.»

Faisant face à l'inéluctable réalité de son âge avancé, Raúl Castro tente d'adoucir la transition du pouvoir des mains des révolutionnaires vieillissants vers une nouvelle génération de dirigeants qui va devoir affronter une économie stagnante, une population vieillissante et une ferveur révolutionnaire décroissante chez les jeunes, plus intéressés par la culture de consommation mondialisée qu'aux principes anticapitalistes et nationalistes propagés par les médias officiels de l'État.

Son départ de la présidence marque néanmoins une étape symbolique importante pour le pays accoutumé au régime totalitaire imposé depuis 60 ans par le leader de la révolution Fidel Castro, puis par son frère Raúl.

La plupart des Cubains ne savaient pratiquement rien de M. Diaz-Canel avant son allocution télévisée.