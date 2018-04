Macron en visite officielle aux États-Unis (vidéo)

Vantant la force de la plus ancienne amitié des États-Unis, le président américain Donald Trump a accueilli mardi à la Maison-Blanche son homologue français Emmanuel Macron.

Une cérémonie solenelle a marqué le début d'une journée pendant laquelle les deux leaders aborderont plusieurs sujets, notamment la crise en Syrie et l'entente sur le nucléaire iranien.

M. Trump a déclaré que les liens qu'il a forgés avec M. Macron dès le début de sa présidence témoignent de «l'amitié durable» entre les deux pays. Il a remercié le leader français pour son «partenariat infaillible» lors des récentes frappes lancées en réponse à une attaque chimique en Syrie.

M. Macron a dit à M. Trump que la France et les États-Unis réussiront ensemble à vaincre le terrorisme, à neutraliser les armes de destruction massive en Corée du Nord et en Iran, et à agir pour le bien de la planète.

Il s'agit de la première visite officielle de la présidence Trump.

Lundi, les deux chefs d'État et leur épouse ont soupé ensemble à Mount Vernon: