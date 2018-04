Paris: quelque 70 pays discutent de la lutte au financement du terrorisme

PARIS - Des représentants de quelque 70 États et d'une vingtaine d'organisations internationales ou régionales et d'agences spécialisées sont réunis à Paris pour discuter de la lutte au financement d'Al-Qaïda et de Daech (le groupe armé État islamique).

Cette conférence initiée par le président de la France, Emmanuel Macron, se déroule au siège de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

La France, qui a été le théâtre d'attaques terroristes sanglantes au cours des dernières années, réclame une meilleure coordination internationale et plus de transparence lors des transactions financières. Elle comprend toutefois à quel point le sujet est épineux et estime que cette conférence représente une première étape envers la mobilisation politique.

Les organisateurs français ont rappelé que les défaites de Daech sur le terrain n'ont pas empêché le groupe de poursuivre ses activités terroristes. Il en va de même pour Al-Qaïda, les deux organisations étant particulièrement actives dans des régions instables comme l'Afghanistan, la Malaisie, les Philippines, le Yémen, l'Égypte et l'Afrique subsaharienne.

Les organisations terroristes financent de plus en plus leurs activités à l'aide de moyens difficiles à retracer comme des cartes prépayées, des portefeuilles électroniques et le financement participatif. Un responsable français a prévenu que «nous sommes toujours confrontés à des groupes qui sont très forts financièrement et qui utilisent amplement les techniques les plus anonymes de transfert d'argent».

Daech a investi dans des entreprises et dans l'immobilier pour assurer son financement. Selon des données dévoilées par l'Élysée, les revenus du groupe entre 2014 et 2016 se sont élevés à 2,5 milliards $ US.

La plupart des attaques perpétrées contre l'Occident ne sont pas très dispendieuses, mais les organisations terroristes «se comportent comme des multinationales (...) Ça coûte très cher de recruter, d'entraîner, d'équiper les gens, et de faire circuler la propagande», a dit le responsable sous le couvert de l'anonymat.