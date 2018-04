Les deux Corées veulent un traité de paix

D'une certaine manière, leur engagement «d'en arriver à une péninsule coréenne libre de toute arme nucléaire par le biais d'une dénucléarisation complète» signifie que la question sera réellement réglée lors d'une éventuelle rencontre entre M. Kim et le président américain Donald Trump, ce qui pourrait survenir dans quelques semaines.

Les deux hommes ont convenu de cesser tous les actes hostiles «sur la terre, sur la mer et dans les airs» et qui pourraient être source de tensions militaires et d'affrontements. Ils ont annoncé que la propagande diffusée par des haut-parleurs le long de leur frontière commune cessera le 1er mai et que l'équipement en place sera démantelé.

Des pourparlers militaires sont prévus au mois de mai pour réduire encore davantage les tensions.

Le président Moon devrait se rendre à Pyongyang, la capitale du Nord, cet automne. Un communiqué conjoint publié à la fin du sommet annonce que les deux leaders se rencontreront régulièrement et qu'ils communiqueront par le biais de la ligne téléphonique d'urgence récemment installée.

Les deux pays ont également convenu d'ouvrir un bureau permanent de communications dans le village nord-coréen de Kaesong et de reprendre la réunification temporaire de familles séparées par la guerre.