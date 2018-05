COPENHAGUE — Les dépenses militaires mondiales ont progressé de 1,1 pour cent l'an dernier, à 1739 milliards $ US, a indiqué mercredi un groupe suédois.

L'Institut de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) a précisé que la Chine a continué à augmenter ses dépenses dans ce domaine, comme elle le fait depuis 20 ans; que les dépenses russes ont chuté pour la première fois depuis 1998; et que les dépenses américaines sont demeurées stables pour une deuxième année consécutive.

Le président du SIPRI, Jan Eliasson, a déclaré que la robustesse continue des dépenses militaires mondiales est «préoccupante» puisqu'elle «mine la recherche de solutions pacifiques aux conflits à travers le monde».

Les cinq pays les plus dépensiers en 2017, selon SIPRI, ont été les États-Unis, la Chine, l'Arabie saoudite, la Russie et l'Inde, qui ensemble représentent 60 pour cent de la facture totale. Les dépenses militaires représentaient 2,2 pour cent du PIB mondial en 2017.

Un chercheur du SIPRI, Nan Tian, a dit qu'on constate un déplacement des dépenses vers l'Asie, l'Océanie et le Moyen-Orient, comme en témoigne la présence de la Chine, de l'Inde et de l'Arabie saoudite parmi les cinq premières places. Les dépenses militaires en Asie et en Océanie ont augmenté pour une 29e année consécutive.

La Chine a gonflé ses dépenses militaires de 5,6 pour cent à 228 milliards $ US en 2017. Sa part des dépenses militaires mondiales est passée de 5,8 pour cent en 2008 à 13 pour cent en 2017.

Les dépenses russes ont chuté de 20 pour cent à 66,3 milliards $ US.

Les dépenses militaires des 29 membres de l'OTAN, dont le Canada, ont atteint 900 milliards $ US en 2017, soit 52 pour cent du total mondial.