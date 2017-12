Au moins 160 morts dans une tempête aux Philippines

Une tempête tropicale qui a déferlé sur le sud des Philippines a fait au moins 120 morts.

Plus de 160 personnes sont portées disparues.

La tempête tropicale Tembin a déversé des pluies torentielles. Par la même occasion, elle a provoqué des inondations et de nombreux glissements de terrain. Les vents ont soufflé jusqu'à 90 kilomètres à l'heure, soulevant la boue et divers objets du sol.

Ce sont surtout les provinces de Lanao du Nord et du Sud et la péninsule de Zamboanga qui ont été affectées. Ces troisi régions sont incluses dans l'île de Mindanao, qui compte environ 20 millions d'habitants.

C'est la deuxième île en importance de l'archipel philippin.

Des milliers de résidents ont été hébergés dans des abris d'urgence.

Tembin se dirige maintenant vers le Vietnam.

Plus tôt cette semaine, une autre tempête tropicale avait fait une cinquantaine de morts et 31 disparus au centre des Philippines, en plus d'endommager quelque 10 000 résidences.

(Avec The Associated Press)